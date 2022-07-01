Оренбург, 1 июля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Оренбурге начинают капитальный ремонт кровли и фасада физико-математического лицея на ул. Советской, сообщили 1 июля в пресс-службе городской администрации.

пресс-служба администрации Оренбурга Физико-математический лицей

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Штаб инженерный и генеральный». Учитывая этот статус, Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области готовит разрешение на проведение работ.

Подрядчик уже определён. Стоимость контракта составляет почти 69 млн рублей. В мэрии подчеркнули, что ремонтные работы лично контролирует глава города Сергей Салмин.

Планируется, что здание отремонтируют до декабря 2022 года. Лицеисты начнут новый учебный год на базе школы № 3 и гимназии № 1.