Саратов, , 09:05 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 30 июня обратились в медицинские учреждения 604 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 241 ребенок. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ John Tann

Только за прошедшую неделю (23-30 июня) от клещей пострадали 62 человека, из них 25 детей.

Всего с начала сезона исследовано 588 экземпляров клещей. Клещевой боррелиоз в Саратовской области выявлен в шести случаях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Марий Эл с начала эпидсезона за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 235 детей.

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