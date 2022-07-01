Калуга, 1 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В рамках Девятого форума регионов Белоруссии и России 30 июня состоялось подписание соглашения о развитии взаимоотношений между Законодательным собранием Калужской области и Брестским областным Советом депутатов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя калужского областного парламента Геннадия Новосельцева.

Законодательное собрание Калужской области Подписание соглашения о развитии взаимоотношений между Законодательным собранием Калужской области и Брестским областным Советом депутатов

«За 2021 год внешнеторговый оборот Калужской области с Белоруссией составил 175,3 млн долларов и увеличился более чем на 17%. Белоруссия заняла 16-е место среди внешнеторговых партнеров области. Калужане экспортируют металлы, машиностроительную и химическую продукцию. Белоруссия поставляет в регион мебель, оборудование, сельхозпродукцию. На территории Калужской области белорусскими партнерами введено в эксплуатацию более 200 тыс. кв. метров жилья, в настоящее время ведется строительство еще 60 тыс. кв. метров, а также нескольких школ и детского сада. Важная роль отводится работе над сближением нормативно-правовых баз двух регионов, а события последних месяцев, санкционное давление активизировали интеграционные планы», — отметил Геннадий Новосельцев.

Напомним, что на сегодняшний день действует 169 соглашений о сотрудничестве между 70 субъектами Российской Федерации и регионами Белоруссии. В рамках Девятого форума регионов Белоруссии и России было подписано ещё 10 соглашений.