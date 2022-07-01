Москва, , 09:03 — REGNUM Законопроект о дополнительном обеспечении награжденных орденами Мужества или «За личное мужество» правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предусматривается установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и «За личное мужество», в размере 330% размера социальной пенсии.

Сейчас дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 330% размера социальной пенсии установлено гражданам, награжденным орденом Ленина, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, лауреатам Ленинской премии, лауреатам государственных премий СССР и лауреатам государственных премий Российской Федерации (РСФСР).

Принятие законопроекта позволит установить дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 196 гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) «За личное мужество»: по линии МВД России — 124 человека; по линии Минобороны России — 56 человек; по линии ФСБ России — 13 человек; по линии МЧС России — 3 человека.

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