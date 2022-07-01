Грозный, , 09:02 — REGNUM В Чечне ведется строительство базы для размещения четырех новых батальонов, которые войдут в состав Южного военного округа Минобророны РФ. Они полностью будут состоять из жителей республики. Финансирование строительства взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ). Об этом сообщил 30 июня глава республики Рамзан Кадыров.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Формированием батальонов занимается по поручению Кадырова спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он продемонстрировал ход работ на стройке прибывшему в республику директору департамента планирования и координации обустройства войск (сил) МО РФ Валерию Кузнецову, который был остался доволен увиденным.

«Валерий Иванович высоко оценил качество работ и поблагодарил РОФ за организацию для личного состава батальонов комфортных условий несения службы. В ходе нашей встречи он поделился положительными впечатлениями от посещения молодёжной патриотической базы в Беное, где молодые люди, и в том числе дети сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, получают всю необходимую подготовку для защиты Отечества от военных угроз», — написал Кадыров в Telegram-канале по итогам посещения представителем Минобороны места строительства будущей базы.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале формирования в Чечне четырех батальонов, входящих в структуру Минобороны РФ. Два из них — «Запад-Ахмат» и Восток-Ахмат» — были сформированы на текущей неделе.

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