Строительство базы для новых батальонов в Чечне финансирует фонд Кадырова
Грозный, 1 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Чечне ведется строительство базы для размещения четырех новых батальонов, которые войдут в состав Южного военного округа Минобророны РФ. Они полностью будут состоять из жителей республики. Финансирование строительства взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ). Об этом сообщил 30 июня глава республики Рамзан Кадыров.
Формированием батальонов занимается по поручению Кадырова спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он продемонстрировал ход работ на стройке прибывшему в республику директору департамента планирования и координации обустройства войск (сил) МО РФ Валерию Кузнецову, который был остался доволен увиденным.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале формирования в Чечне четырех батальонов, входящих в структуру Минобороны РФ. Два из них — «Запад-Ахмат» и Восток-Ахмат» — были сформированы на текущей неделе.