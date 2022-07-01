Москва, 1 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Две российские авиакомпании подали заявки в Министерство транспорта с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям, сообщает 1 июля «Коммерсантъ».

(сс) Liam Allport Boeing 737 MAX 8

Так, авиакомпании S7 намерена избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ. Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo планирует эксплуатировать самолеты совместно с Etihad Airways (ОАЭ).

Перевозчики попросили у Минтранса разрешения вернуть воздушные суда за границу в апреле и мае, однако до сих пор не получили ответа от ведомства, уточнила газета.

В S7 уточнили, что подали заявку на возврат лизингодателю двух самолетов «ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации».

Использование Boeing 737-8 МАХ в России запретили из-за произошедших в Индонезии и Эфиопии катастроф с участием данных самолетов, а повторная сертификация так и не была проведена, напомнило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Индонезии и в 2019 году в Эфиопии произошли две авиакатастрофы Being 737 MAX, в результате чего погибли в общей сложности 346 человек.

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