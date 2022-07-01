Москва, , 08:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил президенту Индонезии Джоко Видодо о заслугах России (Советского Союза), которая помогла Индонезии в начале обретения независимости, сообщает CNN Indonesia.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я напоминаю, что страна помогла Индонезии построить государственность и укрепить позиции этой молодой республики на международной арене», — заявил Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Джоко Видодо.

Владимир Путин также упомянул о роли страны в содействии развитию инфраструктуры Индонезии. В то время Советский Союз направил в Индонезию много специалистов, инженеров и подрядчиков.

«В Индонезии были построены крупные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, стадионы, больницы и другие важные учреждения. Многие из этих зданий эксплуатируются и по сей день», — пояснил Владимир Путин.

По словам главы России, Индонезия является одним из главных партнеров страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поддержал председательство Индонезии в G20.

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