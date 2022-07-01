Орск, Оренбургская область, 1 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Он был застрелен. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По данным ведомства, вечером 30 июня во дворе частного домовладения по улице Малишевского обнаружено тело 49-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Мужчина получил огнестрельное ранение грудной клетки.

По версии следствия, орчанина убил брат. Он из личной неприязни произвел прицельный выстрел из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время подозреваемый задержан.