Москва, , 08:57 — REGNUM Продавать одноразовые тестеры на алкоголь предлагают депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля, парламентарии намерены направить в Минпромторг на имя Дениса Мантурова предложение наладить производство таких тестеров в России.

Пробка Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Предполагается, что каждый водитель сможет самостоятельно проверить наличие в организме алкоголя.

«Что-то подобное, считаю, нужно продавать на всех заправках, в магазинах и аптеках, чтобы тестер всегда был под рукой», — отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в телеграм-канале.

Доступность такой самопроверки однозначно снизит количество нетрезвых водителей и ДТП с их участием, убежден парламентарий.

Ранее ГИБДД сообщила о планах тестировать водителей на состояние наркотического опьянения.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЛДПР предложили добавить в автономера буквы V и Z