Сеул, , 08:54 — REGNUM В мае 2022 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн шопинг, увеличился на 10,5%, до 17,3 трлн вон (~$13,4 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Онлайн (сс) Mediamodifier

Известно, что объём транзакций в сфере туризма и транспорта выросло на 97,5%, в сфере культуры и развлечения — на 165,2%. Продажи продуктов в Южной Корее также выросли на 16,8%.

74,4% транзакций пришлись на мобильные устройства.

Эксперты отмечают, что данный рост показателя объясняется снятием антиковидных ограничений и повышением спроса на услуги в сфере туризма и культуры.

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