Москва, 1 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование механизмов реабилитации больных наркоманией, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В рамках реализации положений проекта федерального закона Минздрав России и Минтруд России разработают и утвердят порядок поэтапного прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации, в котором найдут отражение в том числе вопросы обмена необходимыми сведениями о больных наркоманией с организациями системы социального обслуживания. При этом основным условием для межведомственного обмена данными станет согласие лица на передачу сведений о прохождении медицинской реабилитации.

Сейчас медицинская реабилитация больных наркоманией осуществляется в 129 стационарных реабилитационных центрах и отделениях, которые входят в состав наркологической службы Российской Федерации. Общее число реабилитационных наркологических коек составляет 3105, потребность в их количестве полностью удовлетворена, указали в правительстве.

При наличии соответствующих медицинских показаний медицинская реабилитация больных наркоманией также осуществляется в 64 амбулаторных реабилитационных отделениях и 2067 наркологических кабинетах.

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