Пекин, 1 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. До предпоследнего («оранжевого») был повышен уровень опасности на юге Китая из-за направляющегося туда тропического шторма «Чаба». Об этом 1 июля сообщает Центральное метеорологическое управление КНР.

pictures Jettcom Тропический шторм

При этом на данный момент скорость ветра в центре названного тропического шторма составляет порядка 25 м/с, и он находится на расстоянии около 45 км в юго-восточном направлении от города Чжаньцзян, который расположен в южной китайской провинции Гуандун.

Также известно, что «Чаба» передвигается в северо-западном направлении со скоростью 4-5,5 м/с, постепенно набирая силу.

«Районы в провинциях Хайнань, Гуандун и Фуцзянь, а также Гуанси-Чжуанский автономный район в ближайшие 24 часа окажутся в зоне ливней и сильного ветра», — указывается в сообщении.

В связи с этим судам рекомендовано укрыться в гаванях и защищенных бухтах, а местным властям предписано предпринять меры, чтобы предотвратить наводнения и сход оползней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Коста-Рике в связи с приближением циклона 30 июня началась эвакуация жителей из потенциально уязвимых районов.