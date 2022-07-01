Иркутск, , 08:50 — REGNUM В Иркутской области онтрольные цифры приема для будущих программистов в колледжах и техникумах в 2022-2023 учебном году увеличены на 7,5% и составили почти 800 бюджетных мест, сообщает 1 июля телеграм-канал правительства региона.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается также, что в вузах Приангарья программы по информатике и вычислительной технике вошли в десятку лидеров направлений подготовки с самым большим количеством бюджетных мест. Для них выделено более 1300 мест.

«Руководство страны поставило задачу подготовить профессионалов в сфере информационных технологий для обеспечения цифровизации основных отраслей экономики. Нам необходимо обеспечить эту потребность, не просто создавая дополнительные бюджетные места, но и совершенствуя условия для качественной подготовки специалистов, их дальнейшего профессионального роста и трудоустройства на предприятиях и в компаниях региона. При этом параллельно работать над повышением профессионального уровня педагогического состава», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, российская IТ-отрасль держится достойно: в ней нет сокращений и замораживания найма, а текущая ситуация делает отрасль сильнее — если кто-то уходит с рынка, его место сразу же занимают другие.

Читайте также: IT-рынок России: намечается конкуренция среди специалистов