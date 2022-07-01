Орск, Оренбургская область, 1 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области во дворе дома убит мужчина. По подозрению в совершении преступления задержан брат убитого, сообщили 30 июня журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Стрельба из ружья

Информация о трупе поступила по телефону полицейским от орчанки. Она во дворе дома увидела бездыханное тело дяди.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины с признаками разложения. Как пояснила заявившая о происшествии женщина, она находилась в гостях у родственников, приехав к отцу и дяде, побоялась заходить во двор, увидев разбитые окна на веранде и труп.

По горячим следам за убийство задержан 47-летний брат убитого. Установлено, что во время застолья браться поссорились. Один из них выстрелил из обреза одноствольного ружья. Злоумышленник прикрыл труп брата пакетами и одеялами и продолжил употреблять алкоголь.