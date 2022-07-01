Вашингтон, 1 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Совет директоров Всемирного банка одобрил создание фонда, предназначенного для финансирования инвестиций в усиление борьбы с пандемиями, передает 1 июля агентство France-Presse.

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Фонд будет поддерживать меры по профилактике, готовности и реагированию с упором на страны с низким и средним уровнем дохода, говорится в заявлении банка.

«Разрушительные человеческие, экономические и социальные последствия COVID-19 подчеркнули настоятельную необходимость скоординированных действий по созданию более эффективных систем здравоохранения и мобилизации дополнительных ресурсов», — отмечается в заявлении, опубликованном 30 июня.

Фонд, который планируется открыть в конце 2022 года, разработан под руководством США, Италии и Индонезии в рамках их председательства в G20 и при широкой поддержке входящих в группу стран.

Так называемый фонд финансового посредничества будет предоставлять финансирование, чтобы «дополнить работу существующих учреждений по поддержке стран и регионов с низким и средним уровнем дохода при подготовке к следующей пандемии», заявили во Всемирном банке.

В проекте также участвует Всемирная организация здравоохранения, которая предоставит свой опыт и профессиональные знания, сказал ее президент Тедрос Адханом Гебрейесус.