Кабанский район, Бурятия, , 08:47 — REGNUM На озере Байкал в Кабанском районе Бурятии перевернулась лодка с тремя людьми на борту. Инцидент произошёл ночью 29 июня, сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на местную администрацию.

На Байкале Пресс-служба СРЦ МЧС России

После опрокидывания лодки все трое оказались в ледяной воде. Двоим из них удалось продержаться 40 минут, пока их не заметили рыбаки. Третий — 33-летний сельчанин утонул.

На следующий день начались поиски погибшего мужчины. К настоящему времени результатов пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное происшествие было зарегистрировано в Северобайкальском районе Бурятии, где лодка перевернулась на реке Кабанья. Из трёх человек, бывших на борту, спаслись двое.

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