Ярославль, 1 июля 2022, 08:46 — REGNUM Генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов принял участие в бизнес-завтраке с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в предприятии.
На встрече с главой региона в Торгово-промышленной палате области, организованной под лозунгом «Предлагаем делать вместе!», собрались порядка 30 руководителей и представителей крупных предприятий Ярославля.
На обсуждение ведущих промышленников и бизнесменов города и области были вынесены актуальные вопросы, касающиеся будущего Ярославского региона. В ходе встречи обсуждались проблемы развития системы подготовки кадров и транспортной схемы города, благоустройства домовых и общественных территорий, строительства и сохранения памятников архитектуры.
Вопросы касались и развития областной и межрегиональной кооперации бизнеса и науки. Также была озвучена тема совершенствования городской инфраструктуры для продвижения Ярославля — столицы «Золотого кольца» как туристического центра.
По итогам встречи правительство региона выступило с инициативой проводить подобные встречи с бизнес-сообществом на регулярной основе.