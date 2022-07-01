Ярославль, , 08:46 — REGNUM Генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов принял участие в бизнес-завтраке с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в предприятии.

Бизнес-завтрак в Ярославле

На встрече с главой региона в Торгово-промышленной палате области, организованной под лозунгом «Предлагаем делать вместе!», собрались порядка 30 руководителей и представителей крупных предприятий Ярославля.

На обсуждение ведущих промышленников и бизнесменов города и области были вынесены актуальные вопросы, касающиеся будущего Ярославского региона. В ходе встречи обсуждались проблемы развития системы подготовки кадров и транспортной схемы города, благоустройства домовых и общественных территорий, строительства и сохранения памятников архитектуры.

Михаил Евраев и члены правительства Ярославской области

Вопросы касались и развития областной и межрегиональной кооперации бизнеса и науки. Также была озвучена тема совершенствования городской инфраструктуры для продвижения Ярославля — столицы «Золотого кольца» как туристического центра.

«ПАО «Славнефть-ЯНОС» сотрудничает с правительством Ярославской области в части реализации значимых для региона и города благотворительных социальных проектов в области образования, здравоохранения, спорта, сохранения и развития молодежных, культурных и общественных пространств. Особое внимание завод уделяет подготовке профессиональных кадров в рамках реализуемой образовательной вертикали «Школа — колледж/вуз — предприятие». Сегодняшняя встреча с главой региона для предпринимателей и промышленников области – знак поддержки, позволяющий совместными усилиями определить стратегические планы, реализация которых сделает жизнь в регионе еще более комфортной и перспективной. Вместе нам все по плечу!» — отметил генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Николай Карпов и Михаил Евраев

По итогам встречи правительство региона выступило с инициативой проводить подобные встречи с бизнес-сообществом на регулярной основе.