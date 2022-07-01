Нижний Новгород, 1 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Лишь в 200 из 776 автобусов, числящихся на балансе «Нижегородпассажиравтотранса», оборудованы системами кондиционирования воздуха. Об этом сообщает муниципальное транспортное предприятие.

Андрей Репин Нижегородский автобус

Отмечается, что оборудовать кондиционерами остальные три четверти автобусного автопарка Нижнего Новгорода не представляется возможным.

Представители транспортного предприятия утверждают, что водители автобусов, курсирующих по столице Приволжья, не пытаются экономить на топливе, выключая систему охлаждения пассажирского салона.

«У них нет такой установки. Кроме того, норма расхода топлива предусмотрена для работы кондиционера в летнее время. Водитель сам заинтересован в работе кондиционера, поскольку температура в кабине зачастую выше температуры в салоне», — подчеркивают они.