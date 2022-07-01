Москва, 1 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка и Ясиноватой. Об этом 1 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

Оба удара нанесены с позиций в Авдеевке. В 8:00 по Ясиноватой выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В 8:05 по Киевскому району Донецка выпустили 20 ракет с применением реактивной системы залпового огня «Град».