Москва, , 08:45 — REGNUM В Мелитополе началась выдача многодетным семьям и матерям-одиночкам материальной помощи в размере 10 тыс. рублей, сообщили в Министерстве обороны России.

«В Мелитополе продолжается налаживание мирной жизни. Началась выдача единовременной денежной помощи матерям-одиночкам и многодетным семьям. Помощь от России оказывается в размере 10 тыс. рублей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что выдача материальной помощи проходит в здании городского общества инвалидов. При себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Мелитополе и документы, подтверждающие статус многодетной семьи или матери-одиночки.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионный фонд Мелитополя в Запорожской области с 1 июля начнёт принимать первые заявки от пенсионеров.

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