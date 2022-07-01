Уфа, , 08:49 — REGNUM Обязательную аттестацию экскурсоводов ввели в Башкирии. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Экскурсия Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Сообщается, что 1 июля вступили в силу изменения в закон о туристской деятельности в Башкирии.

«С 1 июля 2022 года по всей России вводится обязательная аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. В связи с этим в соответствии с республиканским законом в Башкирии формируется специальная аттестационная комиссия и утверждается форма нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Он отметил, что в республике вводится региональный государственный контроль за работой, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают соответствующие услуги.

Отмечается, что аттестаты, которые были выданы до 1 июля 2022 года, будут действовать до окончания срока, но не более чем до 1 января 2024 года.

Толкачев считает, что аттестация экскурсоводов будет способствовать формированию цивилизованного рынка туристских услуг.

Он отметил, что в большинстве европейских стран существуют строгие правила работы экскурсоводов и гидов-переводчиков, чтобы осуществлять эту работу нужно получить специальные знания и пройти аттестацию, при этом система выдачи аттестатов находится под строгим контролем.

«Закон поможет нам создать прозрачный и контролируемый рынок экскурсионных услуг, усилить защиту интересов туристов и сформировать позитивный имидж республики как региона, благоприятного и безопасного для туризма и отдыха», — сообщил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены увеличить объем туриндустрии до 25 млрд рублей.