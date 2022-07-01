Магадан, , 08:44 — REGNUM Из Петропавловска-Камчатского в Магадан до конца 2022 года будет летать прямой авиарейс единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», сообщил 1 июля телеграм-канал полпредства в ДФО.

Самолет

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Рейсы будут выполнять совместно с партнёром-оператором «Камчатское авиационное предприятие».

До 29 сентября самолёты между Магаданом и Петропавловском-Камчатским будут летать ежедневно. С 30 сентября и до конца 2022 года три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу.

Как сообщало ИА REGNUM, улететь из Благовещенска в Южно-Сахалинск пассажиры не могли с 29 июня. Один самолёт сломался, а запасной борт не смог вместить всех желающих, написало ИА «Амур. инфо».