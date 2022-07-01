Курган, , 08:44 — REGNUM В Кургане Некрасовский мост перекроют со 2 июля до 26 августа в связи с ремонтом. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Курган Иван Шилов © ИА REGNUM

Ремонтировать путепровод будет подрядная организация ООО «Альфа-Строй». Закрытие моста позволит более качественно и быстро выполнить весь комплекс работ, связанных с бетонированием и восстановлением практически заново шкафных конструкций моста, поясняют в мэрии Кургана.

На период закрытия путепровода будет изменено движение общественного транспорта. Автобусы №12,19,311, 353, 360, 361, 365 будут ходить в направлении улицы К. Мяготина, Пролетарская, Гоголя, Б.-Петрова, Некрасова, пр. Машиностроителей и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.

Как ранее сообщает ИА REGNUM, В Кургане с 1 июля 2022 года вводится запрет на движение всех видов транспорта по Кировскому мосту.

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