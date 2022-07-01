Мадрид, , 08:41 — REGNUM О готовности стран — членов Североатлантического альянса (НАТО) выполнять приказы США свидетельствует принятая на саммите в Мадриде новая стратегическая концепция НАТО. Такое мнение 1 июля высказал посол России в Испании Юрий Корчагин.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил Корчагин, слова которого приводит ТАСС, претензию НАТО на монополизацию международной безопасности и превращение ее в безопасность альянса замаскировать псевдолиберальной риторикой не удалось.

«В одобренной саммитом новой стратегической концепции однозначно просматривается деление на своих и чужих, готовность членов альянса выполнять приказы своего патрона — США — для нейтрализации полицентричного мироустройства и реанимации однополярного мир», — сказал он.

Также российский дипломат уточнил, что в новой концепции указанный военно-политический блок назвал Россию якобы самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса, а также миру и стабильности всего Евро-Атлантического региона, из-за чего РФ, как считают в НАТО, не может считаться партнером.

«Такой подогнанный под собственные конъюнктурные критерии подход как раз и направлен на то, чтобы усиливать напряженность между коллективным Западом и Россией», — подчеркнул Корчагин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад за период после окончания холодной войны не создал условий для устранения недопонимания между Россией и блоком НАТО.