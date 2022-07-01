Джакарта, 1 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Иркутская область представила коллективный стенд в рамках крупнейшей выставки потребительских технологий Indocomtech-2022. Свой потенциал продемонстрировали три IT-компании региона: HomeNet, True. Code и Forus, сообщает 1 июля телеграм-канал правительства Приангарья.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

Это стало возможным благодаря поддержке правительства Иркутской области и Центра «Мой бизнес». Оператором по организации коллективного стенда региона выступила Торгово-промышленная палата Восточной Сибири.

Компании из Приангарья провели презентации своих IT-продуктов и решений, рассказали о планах по выходу на индонезийский рынок.

Руководитель комитета по России и странам СНГ Торгово-промышленной палаты Республики Индонезия Дидит Ратам отметил, что в настоящий момент Индонезия реализует национальную программу цифровизации, и у иркутских компаний есть возможность занять эту нишу, предложив свои программные продукты и платформы.

Как сообщало ИА REGNUM, отечественные производители занимают всё более твердые позиции на международной арене, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Чтобы составлять достойную конкуренцию зарубежным компаниям, предприятия неизбежно будут внедрять системы автоматизации производства — тем более, что это можно сделать силами отечественных разработчиков.

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