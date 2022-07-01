Владикавказ, 1 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Северной Осетии разрешено становиться главой республики больше двух сроков подряд. Это право закреплено законом, который рассмотрели 30 июня депутаты парламента. Законопроект РСО-А «О внесении изменений в конституционный закон «О Главе Республики Северная Осетия — Алания» принят парламентом в третьем чтении.

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В законе также определен порядок избрания главы, в случае если ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов в первом туре. Ко второму туру допускаются двое кандидатов, набравшие наибольшее число голосов избирателей. Победившим считается тот, чьи результаты в этом туре окажутся выше.

В настоящее время в Северной Осетии глава республики не может занимать пост более двух сроков подряд.