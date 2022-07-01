Владивосток, 1 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Приморье получит дополнительно почти 180 млн рублей в рамках федерального проекта «Развитие отдельных территорий и центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Здание администрации Большого Камня

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Более 50 млн рублей предназначены для строительства Центра культурного развития в Большом Камне. Построят здание в два этажа общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров с концертным залом на 248 мест, фойе, танцевальным и выставочным залами, библиотекой, гримерной, костюмерной и студийно-кружковыми помещениями для занятий хореографией, вокальным и изобразительным искусствами. Срок ввода центра в эксплуатацию — декабрь 2024 года.

Кроме того, ещё 86 млн рублей выделено на благоустройство территории, прилегающей к дому культуры «Прогресс» в Арсеньеве, и еще почти 43 млн — на уличное освещение в центре Арсеньева.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительное финансирование в рамках программы «Единая субсидия» получит Хабаровский край — распоряжения об этом 30 июня подписал председатель правительства Михаил Мишустин.