Сеул, 1 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в июне 2022 года составил $57,73 млрд, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, июньский показатель является самым высоким с 1956 года, когда в стране впервые начали собирать статистику.

Экспорт полупроводников из страны вырос на 10,7%, нефтепродуктов — на 81,7%, стали — на 5,4%, биомедицины — на 3,8%. Однако экспорт автомобилей, напротив, сократился на 2,7%, а нефтехимии — на 0,4%.

Поставки в страны АСЕАН увеличились на 16,7%, США — на 12,2%, ЕС — на 2,4%. Экспорт в Китай сократился на 0,8%.

Импорт товаров в Южную Корею составил $60,2 млрд, что на 19,4% больше по сравнению с июнем прошлого года. Дефицит товарного баланса составил $2,47 млрд.

Между тем с января по июнь 2022 года экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 15,6%, до рекордных $350,3 млрд, а импорт — на 26,2%, до $360,6 млрд. Дефицит товарного баланса составил $10,3 млрд.