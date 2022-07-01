Доха, 1 июля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Сумма в размере $60 млн была выделена Катаром в качестве помощи армии Ливана, сообщило агентство Reuters.

ИА REGNUM Доллар

Один из источников агентства утверждает, что средства будут направлены на увеличение оклада ливанских военнослужащих. Предполагается, что такая мера в течение некоторого времени поможет стабилизировать ситуацию в вооруженных силах.

Ливан столкнулся с финансовым кризисом и ливанский фунт потерял более 90% своей стоимости по отношению к доллару США, в результате чего зарплата большинства военнослужащих в стране снизилась до примерно $100 в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля заместитель ливанского премьер-министра Саад аш-Шами объявил о банкротстве Ливана и Центробанка республики (Banque du Liban).