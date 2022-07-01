Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM Казахстан показал себя надёжным посредником при урегулировании международных конфликтов, что подтверждает растущая роль «астанинского формата» в переговорах по Сирии. Об этом 1 июля завил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции в Нур-Султане по случаю 30-летия дипломатической службы республики.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«18-я международная встреча по Сирии, состоявшаяся 15 — 16 июня в Нур-Султане, показала, что в условиях приостановки Женевских переговоров роль «астанинского формата» в сирийском урегулировании лишь возрастает», — сказал министр.

Тлеуберди подчеркнул, что Казахстан доказал свою открытость при поиске решений, которые были бы приемлемы для всех сторон конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча в рамках «астанинского формата» прошла в январе 2017 года в Нур-Султане (тогда — Астана). В переговорах, кроме сирийского правительства и оппозиции участвуют представители России, Ирана и Турции. В качестве наблюдателей принимают участие представители ООН, Иордании и Международного комитета Красного Креста.