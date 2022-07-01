Иркутск, , 08:34 — REGNUM За сутки 30 июня площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась больше чем в два раза, сообщает телеграм-канал правительства регина.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

На утро 1 июля действовало шесть лесных пожаров на площади 9648 га, при этом фактическая площадь кромки их горения — 6 га.

30 июня ликвидировано девять возгораний на площади 51,5 га. Полностью локализовано пять пожаров на площади около 12 тыс. га.

В тушении лесных пожаров было задействовано 381 человек и 48 единиц наземной техники. В авиамониторинге — два Ан-2 и пять легкомоторных самолётов. В передислокации десантников — четыре вертолёта Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, за 29 июня в Иркутской области было ликвидировано пять очагов на площади 143 га.

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