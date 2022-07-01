Южно-Сахалинск, 1 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. С 13 июня на Сахалине ищут пропавшего в Ногликском районе рыбака, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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1 июля к поискам подключили спасателей поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова, которые вылетели к месту на вертолёте МЧС.

Мужчина 1987 года рождения 11 июня ушёл с рыболовного стана на реке Нампи и пропал.

Как сообщало ИА REGNUM, главное управление МЧС России по Иркутской области и автономная некоммерческая организация «Иркутский областной мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» заключили соглашение о взаимодействии при организации работ по поиску без вести пропавших людей на территории Приангарья, в том числе, несовершеннолетних детей.