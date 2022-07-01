Анкара, 1 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии приведет к полному окружению Калининграда странами военного блока, Москве придется принять ответные меры. Об этом пишет турецкий журналист Сернур Яссыкая в газете Yeni Safak.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружён странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО», — пишет журналист.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может изменить геополитическую обстановку и создать дополнительную напряженность в регионе.

Напомним, ранее Financial Times сообщило, что лидеры Североатлантического блока переосмысливают способы противостояния Москве в рамках возвращения к концепциям холодной войны.

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