Москва, 1 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Глава ФРС США впервые заговорил о возможных жестких последствиях для экономики от выбранной ведомством агрессивной тактики по борьбе с инфляцией, а также заявил о необходимости адаптироваться под новые реалии, сообщила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович.

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«В ЕЦБ говорят об отходе от существовавшей ранее долгое время политики низких ставок и уже собираются начать повышать ставку.

При этом Банк международных расчетов, который дает рекомендации центробанкам, призывает регуляторов не медлить с повышением ставки, так как любые негативные последствия от возможной рецессии не сравнятся с последствиями сохранения высокой инфляции на протяжении долгого времени.

Таким образом, жесткая монетарная политика может затянуться на годы. Важно отметить, что ценовые ралли на рынках становятся возможными именно вследствие упрощенного доступа к дешевой ликвидности, чему способствуют как раз низкие ставки центробанков.

В свою очередь высокие ставки способствуют удорожанию кредитования и замедляют не только экономический рост, но и фондовые индексы.

Криптовалюта — это самый рискованный инструмент в мире, а значит желающих приобретать монеты в условиях труднодоступного финансирования вряд ли найдется много.

Поэтому и текущий медвежий рынок может затянуться на годы — до изменений в стратегии центробанков: в его рамках цена биткоина может уйти в диапазон $3-10 тысяч и болтаться там до более благоприятных времен», — считает эксперт.

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