Москва, , 08:32 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предложили добавить символы спецоперации — буквы V и Z в список символов, которые можно использовать в государственных знаках автомобилей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля, обращение было направлено главе ГИБДД Юрию Черникову.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Предлагается «внести изменения в ГОСТ, который определяет буквы в сериях регистрационных знаков транспортных средств в РФ. К ним можно добавить символы «V» и «Z».

Предполагается, что решение поддержит армию и расширит номерную емкость.

Ранее в Госдуме предложили отменить штрафы для автомобилистов за некоторые незначительные нарушения, но при одновременном ужесточении ответственности за серьёзные проступки. Кроме того, там считают, что за предельный уровень шума автолихачей надо наказывать миллионными штрафами и конфисковывать их автомобили.

Читайте также: Депутат Госдумы предложил отменить штрафы за небольшие нарушения ПДД