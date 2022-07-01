Томск, , 08:32 — REGNUM Три томских университета — государственный, политехнический, а также университет систем управления и радиоэлектроники стали победителями в конкурсе правительства России и откроют у себя инженерные школы.

Томский политехнический университет Павел Андрющенко

Об этом рассказал в своём телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, федеральный бюджет и высокотехнологичные компании будут инвестировать на подготовку будущих инженеров.

«Это прекрасная новость! Томской области и всей России нужны технические специалисты высокой квалификации. Благодарю ректоров и коллективы университетов за успешную работу. Я со своей стороны продолжу оказывать всю необходимую поддержку этим проектам», — отметил он.