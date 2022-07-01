Веллингтон, , 08:32 — REGNUM Китай упрекнул премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн в том, что она сделала «необоснованные и потому достойные сожаления» заявления, которые не способствуют тому, чтобы отношения между обеими странами оставались «на правильном пути», сообщает 1 июля агентство France-Presse.

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Принимая участие в саммите НАТО в Испании, Ардерн заявила в своей речи 27 июля, что Китай стал «более напористым и способным бросить вызов международным правилам и нормам».

1 июля посольство Китая в Веллингтоне ответило, что приняло к сведению «необоснованные» обвинения Ардерн.

«Это утверждение необоснованное и потому достойно сожаления, — отмечается в заявлении посольства, опубликованном на его сайте. — Очевидно, что подобные комментарии не способствуют углублению взаимного доверия между обеими странами и усилиям, прилагаемым ими для того, чтобы наши двусторонние отношения оставались на правильном пути».

Это уже второй раз за месяц, когда Китай выражает недовольство комментариями Ардерн.

В начале июня новозеландский премьер и президент США Джо Байден выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность по поводу возможности установления Китаем «постоянного военного присутствия в Тихом океане».

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обвинил тогда двух лидеров в желании «намеренно раздуть» внутренние проблемы Китая и сказал, что их заявление «искажает и очерняет нормальное сотрудничество Китая со странами тихоокеанских островов».

Китай — крупнейший торговый партнером Новой Зеландии, и ранее Веллингтон стремился не портить отношений с Пекином.

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