Самара, , 08:38 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ливень ИА REGNUM

Сообщается, что 1 июля в регионе ожидается сильный дождь, местами гроза, порывы ветра при грозе могут достигать 20 метров в секунду.

Отмечается, что 2 июля в регионе ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в Самарской области ночью может опуститься до +12°С. Днем может потеплеть до +23°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сильный ветер повредил крыши нескольких зданий.