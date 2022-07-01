Нижняя Тура, Свердловская область, , 08:28 — REGNUM В Свердловской области местный житель предстанет перед судом за сожжение своего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Суд

Преступление было совершено 22 марта 2021 года в Нижней Туре. По данным следствия, гражданин работал у своего знакомого водителем. Поводом для сожжения человека стало то, что он не заплатил денег за работу. У пострадавшего зафиксировали 80% ожогов тела. В больнице он скончался.

Гражданину вменяют убийство, совершённое с особой жестокостью и общеопасным способом. Суд над ним начнётся 4 июля.