Иркутск, 1 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Строительство гидрозащитных сооружений и расчистка русел остаются важнейшими вопросами в восстановлении пострадавших от наводнения территорий Иркутской области, сообщает 1 июля телеграм-канал правительства региона.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

Летом 2019 года 11 районов пострадали от наводнения. На всех территориях продолжает действовать режим ЧС.

«Наша задача — в этом году снять режим чрезвычайной ситуации в пострадавших территориях. Он действует уже три года. Для этого нужно завершить строительство основных дамб, инженерной защиты населенных пунктов, расчистку русел рек и берегоукрепление. Работы на всех объектах подходят к концу», — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Завершены реконструкция берегоукрепительных сооружений в п. Соляная, строительство дамбы в с. Алыгджер, инженерных защит в с. Шелехово и д. Покровка, расчистка русла р. Уда в Нижнеудинске. Проведены аварийно-восстановительные работы в с. Уйгат и Едогон.

До конца года будет завершено строительство дамб в п. Вознесенский, Шумский и д. Шум, инженерных защит в Тулуне, Нижнеудинске, п. Октябрьский, Шиткино и Бирюса.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после длительных затяжных дождей. Река Ия вышла из берегов, сметая всё на своем пути. Более 100 пострадавшим в Тулуне потребовалась медицинская помощь. Также известно о 18 погибших.

В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области за три года построили более 55 тысяч квадратных метров жилья.

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