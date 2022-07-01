Москва, 1 июля 2022, 08:27 — REGNUM Стадионы в Воронеже и Оренбурге допущены к проведению матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2022/23. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что комиссия РФС выдала сертификат соответствия «Центральному стадиону профсоюзов» в Воронеже и стадиону «Газовик» в Оренбурге.
Представители РФС посетили стадион в Воронеже и проверили его общее состояние, готовность входных групп, зон повышенной комфортности и мачт освещения. Также была дана оценка состоянию газона.
Напомним, «Факел» и «Оренбург» сыграют в РПЛ в сезоне 2022/23.