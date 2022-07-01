Москва, 1 июля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Стадионы в Воронеже и Оренбурге допущены к проведению матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2022/23. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Отмечается, что комиссия РФС выдала сертификат соответствия «Центральному стадиону профсоюзов» в Воронеже и стадиону «Газовик» в Оренбурге.

Представители РФС посетили стадион в Воронеже и проверили его общее состояние, готовность входных групп, зон повышенной комфортности и мачт освещения. Также была дана оценка состоянию газона.

Напомним, «Факел» и «Оренбург» сыграют в РПЛ в сезоне 2022/23.