Певек, Чукотский АО, , 08:36 — REGNUM В Певеке резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) открыл современную, оборудованную стоматологическую клинику — жителям города теперь не нужно летать на Большую землю, чтобы получить полный комплекс качественных услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Чукотки.

Зубы Gronchih

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Компания «Вита Клиника» предлагает спектр услуг от лечения и профилактики заболеваний до протезирования и 3D-исследований зубов. Современное оборудование и оснащение позволит оказывать жителям Чукотки 5,2 тыс. услуг в год. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) вложения в проект составили 6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 12 стоматологических кабинетов намерены открыть до конца текущего года в школах Башкирии.