Хельсинки, , 08:26 — REGNUM В ходе переговоров, во время которых были разрешены разногласия с Турцией по членству Финляндии и Швеции в НАТО, переломным моментом оказался перерыв на кофе. Об этом 1 июля рассказал глава финского МИД Пекка Хаависто в интервью испанской газете El Mundo.

Пекка Хаависто FinnishGovernment

Как указал глава МИД Финляндии, он считает достижение договорённости с Турцией по этому вопросу успехом.

«Мы долго вели переговоры, и было много разных вариантов текста. У нас были люди, которые вели переговоры в Анкаре, было несколько встреч в Брюсселе», — сказал он.

Также Хаависто отметил, что он сомневался в том, что стороны смогут разрешить противоречия до саммита НАТО в Мадриде, так как у них на тот момент оставалось «много открытых вопросов».

«Возможно, переломным моментом стал перерыв на кофе. Стороны сидели два часа, повторяя одни и те же фразы, но во время кофе-брейка мы нашли креативные идеи и смогли изменить текст, чтобы найти общее решение», — пояснил глава финского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после того как Турция поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО, глава Белого дома Джо Байден заявил, что Штатам стоит продать Турции истребители F-16.