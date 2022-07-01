Москва, , 08:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал председательство Индонезии в G20. Об этом, как сообщает CNN Indonesia, глава российского государства заявил во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Москве.

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Владимир Путин «Мы, безусловно, поддерживаем усилия Индонезии и лично президента по подготовке и организации встречи G20, которая должна состояться в Индонезии в этом году»

Председательство Индонезии в G20 было в центре внимания, когда Индонезия решила пригласить Россию, которая является одним из членов «Большой двадцатки». В то время ряд западных стран были заняты критикой и заявлениями о бойкоте мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин во время встречи с главой Индонезии Джоко Видодо заявил, что готов инвестировать в строительство новой индонезийской столицы на Калимантане.

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