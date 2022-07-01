Москва, , 08:23 — REGNUM По итогам дня 30 июня нефть марки Brent подешевела на 5,56%, до $109,23, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Цена приспустилась после решения ОПЕК+ оставить добычу нефти в августе 648 тыс. баррелей в сутки. Хотя немного странно, что цена упала на 5% на фоне дешевеющего доллара и растущих фондовых индексов.

Решение ОПЕК+ было ожидаемым. Добыча нефти в России восстановилась до 9,9 млн баррелей в сутки. Российская нефть переориентирована на Азию и хорошо покупается. Альянс посчитал, что рынок сбалансированный, поэтому отказались повышать добычу.

Цена длительное время консолидируется в широком ценовом диапазоне $97-133, который сузился до $108 — $125 баррелей. Цена находится на нижней границе диапазона.

В ближайшие дни начнется сезон отчетности за II квартал. Если американские фондовые индексы SP500 и Nasdaq продолжат падение, и инвесторы побегут из рисковых активов, то высока вероятность снижения нефтяных котировок до $100 за баррель.

В качестве сдерживающих факторов у нас выступают санкции против российской нефти, а также повышение спроса на нефть из-за ослабления ограничительных мер в Китае.

Сегодня, 1 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит меньше $110 за баррель.

Очень важно как закроется неделя, так как неспособность покупателей вернуть цену к $113,50, повысит вероятность ее скатывания к уровню $100 на следующей неделе.

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