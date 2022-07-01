Улан-Удэ, 1 июля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. 1 июля в Бурятии отмечают день добровольного вхождения республики в состав России. Праздничная дата была утверждена законом 11 марта 2011 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из видео в телеграмм-канале Алексея Цыденова Сурхарбан в Закаменском районе Бурятии

По данным источников, первый шаг в присоединении был сделан почти 400 лет назад, в 1627 году, когда енисейский воевода Пётр Бекетов совершил успешный поход для сбора налогов с забайкальских бурят и основал здесь первое русское поселение — Рыбинский острог.

Глава региона Алексей Цыденов поздравил жителей с праздником, отметив, что они уже три столетия являются частью великой державы и наследниками её истории.

«Мы с гордостью защищаем российский флаг на международных соревнованиях, представляем его на самых разных конкурсах и состязаниях на мировом уровне. Мы с трепетом храним и чтим историю нашего государства», — заявил он.