Саратов, , 10:01 — REGNUM Снизить число аварийно-опасных участков на дорогах планируют в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фотовидеофиксация

По области минтранс выявил 80 аварийно-опасных участков. Из них 50 расположены в Саратове, семь — в Энгельсе, три — в Балаково.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем поможет снизить аварийность. В 2022–2023 годах на эти цели выделяется свыше 300 млн рублей. В местах концентрации дорожных аварий уже в этом году появятся 73 комплекса фотовидеофиксации, информационные табло и «умные светофоры».

Ранее ИА REGNUM сообщало, на автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» вечером 31 марта столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадали водители трех машин. Их госпитализировали в медучреждение, один пассажир погиб.

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