Москва, 1 июля 2022, 08:19 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо передал президенту России Владимиру Путину послание от главы Украины Владимира Зеленского.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Кремль ничего не знает о содержании сообщения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой Индонезии Джоко Видодо заявил, что готов инвестировать в строительство новой индонезийской столицы на Калимантане.
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